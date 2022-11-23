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Game of Thrones'un yıldızından kötü haber! Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti!
Game of Thrones'un yıldızı ünlü gitarist Wilko Johnson 75 yaşında hayatını kaybetti.
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