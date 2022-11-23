Game of Thrones'un yıldızından kötü haber! Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti!

Game of Thrones'un yıldızı ünlü gitarist Wilko Johnson 75 yaşında hayatını kaybetti.

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Game of Thrones'un yıldızından kötü haber! Ünlü oyuncu ve müzisyen hayatını kaybetti! 1

Wilko Johnson'ın 1970'li yıllarda yıldızı parlamış, kendine has gitar çalma tarzıyla hayran kazanmıştı.

Ünlü gitarist aynı zamanda Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz cellatı Ser Ilyn Payne karakterini canlandırarak da akıllarda yer etmişti.

Yaklaşık 10 yıl önce pankreas kanserinin ölümcül bir türüne yakalanan ve 10 aylık ömrü kaldığı açıklanan Wilko Johnson, kemoterapiyi reddetmiş ve hayranları için bir veda turuna çıkmıştı.

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