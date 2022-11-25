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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali setinden eğlenceli bir paylaşım yaptı. Arkadaşlarını dans ederken paylaşan ünlünün sevgi dolu açıklaması yüzleri güldürdü.
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