Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali setinden eğlenceli bir paylaşım yaptı. Arkadaşlarını dans ederken paylaşan ünlünün sevgi dolu açıklaması yüzleri güldürdü.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan samimi paylaşım! Setteki o anları paylaştı, takipçilerinin içi ısındı! "Seviyorum ülenn" 1

30 yaşındaki güzel Serenay Sarıkaya, sahne aldığı Alice Müzikali'nin setinden yapmış olduğu paylaşımla takipçilerinin içini ısıttı.

Arkadaşlarını Ebru Gündeş'in Sen Allah'ın Bir Lütfusun isimli şarkısında dans ederken çeken Sarıkaya, "Allah'ın lütfu arkadaşlarım canlarım, setimizin neşeleri, seviyorum ülenn" açıklamasıyla paylaştığı samimi hikayesiyle yüzleri gülümsetti.

İşte o hikayeden görüntüler...

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