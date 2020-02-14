Yasak Elma kadrosunda ayrılıklar başladı! Ünlü oyuncular diziden ayrılıyor

Geçen hafta ekrana gelen yeni bölümde büyük bir çıkış yakalayan Yasak Elma dizisinde kadro eksiliyor. Leyla ve Nadir karakterini canlandıran Hakan Karahan diziye veda ediyor.

DİZİYE VEDA

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin oynadığı sevilen dizide Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan, 71. bölümde diziden ayrılacak Tuvana Türkay'ın 70. bölümde

Bu hafta reytinglerde büyük bir başarıya imza atan Yasak Elma, önümüzdeki sezon da devam edecek.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.