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Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Buçe Buse Kahraman hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Yasak Elma Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Lila karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman dikkat çekiyor. Peki Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak ettikleriniz soruların yanıtı...

BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

Buçe Buse Kahraman 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de dünya geldi. Ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazandı.2017 yılında ilk projesini olan  Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise 3. sezonunda Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Lila karakteriyle ekranlarda.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1 Nisan 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen   güzel oyuncu 24 yaşındadır.

Tayfun Altuntaş
Editör


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