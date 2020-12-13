Yasak saatinde apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar!

Cuma akşamı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tüm vatandaşlar hafta sonunu evinde geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de bir apartmanın boşluğunda bir araya gelen kalabalık bir grubun uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine, çok sayıda polis ekibi ihbarın yapıldığı adrese yöneldi. Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan apartman boşluğuna baskın yapan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda kişilerin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.