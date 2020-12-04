Yasakta İZBAN çalışıyor mu? Hafta sonu yasakta İZBAN saatleri

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı olumsuz anlamda etkileyerek hayatı durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs salgınında, küresel çapta vaka sayısı 65 milyonu aştı. Ülkemizde de pozitif vakalar 32 bin sınırının üzerine çıkarken Kabine Toplantısı'nda alınan kararla, belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtilirken muaf olan kişiler ulaşım araçlarının çalışıp çalışmayacağı konusunda araştırma yapmaya başladı.

YASAKTA İZBAN ÇALIŞIYOR MU?

İzmir'in en sık tercih edilen ulaşım araçlarından bir tanesi olan İzmir Banliyö Sistemi, yasaktan muaf olan kişiler için hafta sonu da seferlerine devam edecek. Tüm toplu taşıma araçlarının kullanılabileceği hafta sonu kısıtlamalarında, sefer saatleri seyreltilerek hizmet edecek olan otobüs, metro, dolmuş, minibüs gibi araçların şoförleri de izin belgeleriyle dışarı çıkabilecek kişiler arasında yer alıyor.

HAFTA SONU YASAKTA İZBAN SAATLERİ

ESHOT.gov.tr internet adresinden yapılan yazılı açıklamayla hafta sonu kısıtlamaları süresince toplu ulaşım araçlarının çalışma şekilleri hakkında yetkililer tarafından bilgi verildi.

TCDD–İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla işletilen İZBAN’da, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki yolcular için saat 21.00'den itibaren her 24 dakikada bir sefer düzenleneceği belirtilirken kısıtlamanın olmadığı saatlerde sefer saatlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği ifade edildi.

Hafta sonu ise tıpkı hafta içi 21.00'den sonra uygulanan tarife gibi seferler 24 dakikada bir uygulanacaktır.

YASAKLARDAN MUAF OLAN ÇALIŞANLAR

TBMM üyeleri ve çalışanları,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar,

Hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları,

İlgili Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi),

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla),

Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve bu müsabakalardaki diğer görevliler,

Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır)