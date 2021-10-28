Yasama Organı ne demek, TDK'ya göre Yasama Organı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yasama organı ne demek? Yasama organı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yasama organı kelimesi. Peki yasama organı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yasama organı nedir, yasama organı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YASAMA ORGANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yasama organı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yasama organı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parlamento

