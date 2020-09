‘Yaşamın İzleri’ sergisi açıldı​​​​​​​

Akademisyen ressam Mustafa Günay'ın "Yaşamın İzleri" adlı uluslararası kişisel resim sergisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ressam Mustafa Günay'ın "Yaşamın İzleri" adlı uluslararası kişisel resim sergisi açılışı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs ev sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Müdürü Bünyamin Merhametsiz, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, birçok sanat eğitim camiası önderi ve sanatseverlerin katılımı ile gerçekleşti.

​​​​​​​

'GELECEKTEKİ NESİLLERE BIRAKILACAK'

"Bir milletin gelecekteki nesillere bırakacağı en büyük miras ne mal nede paradır" diyerek serginin açılışında konuşan KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Müdürü Bünyamin Merhametsiz, "Gelecekteki nesillere bırakılacak en büyük miras bu eserlerdir" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Üniversite bünyesinde önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İTÜ Kuzey Kıbrıs'ın Genel Sekreteri Dursun Koç, "Mustafa Kemal Atatürk'ün "sanatçı toplumda uzun çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden kişidir" sözünü hatırlattı. Öte yandan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat sergiden çok beğendikleri "Yaşamın İzleri-3" adlı portre çalışmasını Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kültür Müdürlüğü Sanat Müze Arşivine eklenmek üzere alınacağını belirtti.

Sergi hakkında duygularını paylaşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ressam Mustafa Günay, "Yaşamın ve yaşanmışlığın insan yüzündeki yansımalarını konu olarak edindiğim çalışmalarımda birazdan her birimiz kendi yaşamından kesitler, yaşanmışlığından izler görecek ve hisler yaşayacaktır. Birçok Avrupa ve Asya ülkesinde bu tarz sanatsal etkinlikler ve resim sergileri açtım. Bunların her birinde değişik resimler, değişik mekânlar, değişik kültürlerden sanatseverler mevcuttu. Ancak değişmeyen tek şey içimdeki heyecandı. Şu anda da ilk sergimi açtığım o heyecanı yaşıyorum. Çünkü bir sanatçı heyecanını yitirdiği an nitelikli sanat eseri üretme serüvenini sonlandırdığı andır" şeklinde konuştu.