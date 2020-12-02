Eski oyuncu Yaşar Alptekin'in bir süredir kanser tedavisi gören 66 yaşındaki eşi Nilgün Altınyay yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin; "Çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık." ifadelerini kullandı.

Ünlü çift, 1997 yılında boşanmış, 2019'da yeniden nikah masasına oturmuştu.

İşte Yaşar Alptekin'in eşiyle ilgili paylaşımı:

"Gönlümün sultanı, Çocuklarımın anası, Hayat arkadaşımı, Sevdiğimi, en sevdiğime

Emaneti gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin Peygamber efendimize komşu eylesin."

NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay’ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini “Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık.” sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden nikah masasına oturdu.