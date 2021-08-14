Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın, Yaşar Bağdatlı'nın öldüğünü duyurmasının ardından insanlar internette Yaşar Bağdatlı kimdir, nereli, kaç yaşında? Yaşar Bağdatlı neden vefat etti? sorularına cevap aramaya başladı. İşte cevaplar...

YAŞAR BAĞDATLI KİMDİR?

yaşar Bağdatlı Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapıyordu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Bağdatlı burada uzun yıllardan beri hizmet vermekteydi. Ayrıca Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı İslam Toplumu Milli Görüş hac ve umre organizasyonlarında uzun yıllar sağlık ekibinde başkanlık yaptı.

YAŞAR BAĞDATLI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Bugün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Yaşar Bağdatlı'nın hayatını kaybettiğini ifade ederek yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Bağdatlı'nın cenazesi 14 Ağustos Pazar günü fatih camiinden kaldırılacak.