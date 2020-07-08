Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile görüştüğünü duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile görüştüğü bildirildi.
TSK'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:.
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır."
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASİMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konuları ele alınmıştır.— TSK (@TSKGnkur) July 8, 2020
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