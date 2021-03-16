Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Yasemin Bozkurt izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Peki Yasemin Bozkurt'un eşi kimdir? Ünsal Bozkurt nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

ÜNSAL BOZKURT KİMDİR?

Ünsal Bozkurt eski bir gazetecidir. Uzun yıllar Günaydın gazetesinde mesleğini icra etmiştir. Gazetecilik mesleğini bırakmasının ardından turizm sektörüne giriş yapmıştır. Ünsal Bozkurt kendisi gibi gazeteci Yasemin Bozkurt ile 1977 yılında hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evlilikten Dağhan ve Yiğit adında iki evladı vardır. Ünsal Beyin nereli ve kaç yaşında olduğuna dair pek bir bilgisi bulunmamaktadır. Medyadan uzakta hayat sürdüğü düşünülen ailesine ait fotoğraf dahi bulunmuyor.

YASEMİN BOZKURT KİMDİR?

Yasemin Bozkurt, 1959 yılında subay bir baba Turhan Ünver ile ev kadını annesi Habibe Hanım’ın ilk çocuğu olarak Ankara'da doğmuştur. Asıl soyadı Ünver’dir.

Yasemin Bozkurt kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

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