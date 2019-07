Yasemin Dalkılıç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN DALKILIÇ KİMDİR?



Doğum tarihi : 02.Mayıs.1979

Yasemin Dalkılıç kaç yaşında : 40

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Dalgıç

Yasemin Dalkılıç doğum yeri : Ankara

YASEMİN DALKILIÇ BİYOGRAFİSİ



Serbest yarış alanında dünya rekoru sahibi olan milli yüzücü

Yasemin Dalkılıç, 2 Mayıs1979'da Ankara'da doğdu. Deniz ve serbest dalışla tanışması daha 3-4 yaşlarında yüzmeyi öğrenirken başladı. Bu ilgisini denizden kilometrelerce uzakta yaşadığı şehirde ancak Jacques Cousteaubelgeselleri seyrederek, evde sualtı oyunları oynayarak tatmin edebildi. Yaz tatillerini Datça'da ailesiyle beraber geçirdiği dönemlerde, tüm zamanını dalmaya ayırıyor, bu şekilde dalış tutkusunu devam ettiriyordu.

10 yaşında lisanslı spor hayatına başlamasının ardından, 14 yaşındayken Milli Paletli Yüzme (monopalet) takımına girdi. 2 dünya, 1 avrupa şampiyonasında ülkesini temsil etti ve birkaç yıl boyunca çeşitli Türkiye rekorlarını elinde bulundurdu. 16 yaşındayken ülkesindeki en iyi serbest dalıcılardan biriydi.

1996 yılında ODTÜ Matematik bölümüne başlamasının ardından ODTÜ-SAT Serbest Dalış Grubuyla yaptığı çalışmalar sonucu yine bu ekip ile 1998 yılında, katıldığı Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası'nda Türk milli takımını temsil etti ve bayanlar arasındaki en iyi dereceyi gerçekleştirdi.

Bir yıl sonra, 1999'da hayatını değiştirecek adımı attı. Daha önce çeşitli dünya rekotmenlerini keşfedip yetiştirmiş, dünya çapındaki antrenör Rudi Castineyra, Yasemin'i duymuş ve potansiyelinden çok etkilenmişti. Internet üzerden tanışmalarının ardından Rudi düzenli antrenman programları yollayarak kısa sürede Yasemin'in potansiyelinin büyük ölçüde artmasını sağladı. Aynı yıl içinde Yasemin serbest dalışın en zor disiplininde 68 metreye dalarak yeni dünya rekorunu gerçekleştirdi.

2000 yılında rekorlara iki yenisini ekledi . Bunlar yine serbest dalışın en saygın disiplinleri Limitli ve Limitsiz Değişken Ağırlık kategorilerinde 100 ve 120metreye idi. Yasemin bundan sonra Mısır'da Limitli Değişken Ağırlık kategorisinde 105 metreye ve Yunanistan'da Desteksiz Sabit Ağırlık kategorisinde yaptığı 40 metrelik dünya rekorları ile dünyada bu sporda çok elit bir gruba yükselmeyi başardı.

Profesyonel serbest dalış kariyerini başlatmasının ardından "Hayallerinin ötesinde" olarak değerlendirdiği hedeflere ulaşmasını sağlayan tutkusunu herkesle paylaşmak ve tutku ile nelerin başarılabileceğini göstermek amacıyla pek çok çeşitli sosyal içerikli projeler düzenledi. Çocuklara yönelik okullarda gençlere, kariyer belirleme aşamasında ise üniversite öğrencilerine yönelik seminerler verdi. Berna Belgin ile tutkuyla her tür engelin aşılabileceği mesajını vermeye yönelik "ilk engelli serbest dalış rekoru"nu gerçekleştirdi. Dalışın ataları sünger avcılarının hatırlanması amacıyla faaliyetler düzenledi. Serbest dalış sporunun tanınması ve güvenli bir şekilde yapılması için gerçekleştirdiği kurs ve seminerler, Deniz Temizderneği ile denizlerin korunmasına yönelik aktiviteler de bu projeler içinde yer alıyordu. Yasemin ayrıca "Hedef belirleme ve hedefe ulaşma" ve "Başarı hikayesi: Rekora giden yol" konularında da şirket toplantılarında, eğitim seminerlerinde ve kulüp toplantılarında seminer verdi.

Yasemin son yıllarda, ablası Hande Dalkılıç'ın profesyonel piyanistlik kariyeri ile başlayan aile geleneğini devam ettirerek müzik prodüksiyonu yönündeki çalışmalarına devam ediyor. Ideas in Blue şirketiyle bu yönde yaptığı müzik çalışmalarının ötesinde yine bu şirketle macera ve keşif içerikli çeşitli belgesel çalışmaları yapıyor.

Yasemin boş zamanlarında müzik dinlemekten hoşlanıyor. Aynı zamanda ileri seviyede gitar ve piyano çalan Yasemin için caz müzik dinlemek, sakin bir ortamda güzel bir şarapla beraber kırmızı et yemek veya sinemaya gitmek Yasemin için mükemmel bir gece. 1.63 m boyunda, 52 kilo, 6.2 litre ciğer kapasitesine sahip olan Yasemin şunu söylüyor:... "Serbest dalış için ciğer büyüklüğü önemli değil, önemli olan sahip olduğunuz tutku"...