Yasemin Ergene Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN ERGENE KİMDİR?



Doğum tarihi : 22.Ocak.1985

Yasemin Ergene kaç yaşında : 34

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Yasemin Ergene doğum yeri : Hamburg, Almanya

YASEMİN ERGENE BİYOGRAFİSİ



Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi popüler komedi ve dram dizilerinde rol almış olan Almanya doğumlu Türk oyuncu. Rol aldığı diziler kadar oynadığı reklam filmleri ile de televizyonların aranan simalarından birisi olan Ergene, 10 Ocak 2010tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla sürpriz bir şekilde oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

Yasemin Ergene, Almanya’nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg’da, 22 Ocak1985 tarihinde dünyaya geldi. Yasemin Ergene’nin ikiz erkek kardeşi ve bir de abisi vardır. Yasemin Ergene 3 yaşında iken ailesinin Almanya’dan dönüş yapmasıyla Tekirdağ’ın Mürefte Kasabasına yerleşen Ergene ilköğretim ve lise eğitimini bu küçük ve şirin kasabada tamamladı. 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında kalmayı başardı. Ayrıca 2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında da son 10’a kalmayı başardı.

Lise öğrenimini Tekirdağ’a bağlı olan Mürefte köyünde tamamlayan Ergene, sanat dünyasına adım atabilmek amacıyla liseden mezun olmasının ardından, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı.

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap’dan diksiyon eğitimi aldı.

2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu’nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Ecobella, Migros gibi markaların reklam filminde de görev aldı.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı İzzet Özilhan (Torun)’ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene oyunculuğu bırakma sebeplerini şu sözlerle özetlemiştir;



Liseyi 7 yıl önce bitirdim. En büyük hayalim üniversiteye gitmekti ancak kimse teşvik etmiyordu. İzzet buna vesile oldu. O sürekli finans ve ekonomi dergileri okuyordu. Finans ve ekonomi benim de ilgi alanıma girmeye başladı. Bu yüzden de Bilgi Üniversitesi'ni tercih ettim. Şu an hazırlık okuyorum. Eğitimim 5 yıl sürecek. O yaştan sonra da hiçbir yapımcı benimle çalışmaz. Bu yüzden oyunculuk sayfasını tamamıyla kapattım. Her gün bir çok yapımcı arıyor onlara da 'Artık oyunculuk yapmıyorum' diyorum, şaşırıyorlar. Benim için önce okulum geliyor.".

Yasemin Ergene, 16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan'ın torunu, Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan (Torun) ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.

Filmleri ve Dizileri:

2002 - Koçum Benim (Eylül 2) (TV Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Aynur) (Sinema Filmi)

2004 - Ah Be İstanbul (Esra)(TV Dizisi)

2004 - Çocuğun Var Derdin Var (Sibel)(TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Manken)(Sinema Filmi)

2005 - Haylaz Babam (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2005 - Aşk Oyunu (Ekin Teksoy)(TV Dizisi)

2006-2010 - Doktorlar (Ela Altındağ)(TV Dizisi)

2008 - Babam Adam Olacak (Yeşim)(TV Dizisi)