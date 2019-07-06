Yasemin Kozanoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN KOZANOĞLU KİMDİR?



Doğum tarihi : 07.Temmuz.1976

Yasemin Kozanoğlu kaç yaşında : 43

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Model, Dizi Oyuncusu

Yasemin Kozanoğlu doğum yeri : İstanbul

YASEMİN KOZANOĞLU BİYOGRAFİSİ



Yasemin Kozanoğlu, 7 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ahu Tuğbay, babası Ahmet Kozanoğlu’dur. Anne babası 1986 yılında boşanmıştır. Bundan sonra anneannesi Saadet Hanım tarafından büyütüldü. Beşiktaş Spor Kulübü'nün bir dönem 1940-1950 yılları arasında başkanlığını yapmış olan Abdullah Ziya Kozanoğlu’nun torunudur. İlk eğitimine Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda başladı. Ortaokulu ve lisenin ilk iki senesini Ata lisesinde okudu. Son seneyi de Eseniş Lisesinde okuduktan sonra mezun oldu.

Sekiz yıl süresince profesyonel olarak artistik buz pateni sporu yaptı, birçok madalya kazandı.

Londra Amerikan Üniversitesi (American College Of London)'nde iki yıl boyunca 'video production' eğitimi alan Kozanoğlu, eğitimini tamamlayınca Türkiye'ye döner dönmez de çalışmaya başlar.

Bir müzik şirketi olan Raks Marşandiz'de başlayan çalışma hayatı, yönetmen Sinan Çetin'le tanışması sonucu film setlerine doğru kaydı. Önce bir reklam filmi ile kamera karşısına geçti. Ardından Sinan Çetin'in yönettiği Romantik'te rol aldı. ATV için çekilen Çilekli Pasta adlı filmle kamera önündeki çalışmaları devam etti.

Yasemin Kozanoğlu, 1993- 1994 yılları arasında Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen (spor adamı)'in oğlu Adnan Şen ile iki yıl nişanlı kaldı. Sonra ayrıldılar. 1995 yılında yarışma organizatörü Özcan Sandıkçıoğlu'nun oğlu Can'la tanıştı. Bir yıl süren aşktan sonra yollarını ayırdılar. Akmerkez'in sahibinin oğlu, Dinçkök ailesinin genç üyesi Raif Dinçkök'le flört etti. Sonraki aşkı ünlü kaçakçı sosyetik Ayşegül Nadir'in oğlu Serkan Nadir'di. 2004 yılında Kanadalı DJ Aly ile birlikte oldu.

Mankenlik ve oyunculuktan sonra DJ’lik yaparak müzik dünyasına da adım attı. İstanbul’da birçok gece kulübünde performans sergileyen Kozanoğlu bir de albüm hazırladı.

Yasemin Kozanoğlu 2003 yılında Gülfem karakterini canlandırdığı ve yayını sadece 8 bölüm süren Hürrem Sultan adlı dizide başrollerini paylaştığı, Ali Sürmeli, Gülben Ergen ve Deniz Türkali ile birlikte rol aldı.

2004 yılında ATV'de yayınlanan sunuculuğunu Seray Sever'in yaptığı “Ünlüler Çiftliği” adlı yarışmaya katılıp, Seren Serengil, Harun Kolçak, Zeynep Özal, Ferhat Güzel, Ercan Akışık, Yasemin Kozanoğlu, Yunus Günçe ve Hakan Uralile yarıştı. Bu yarışmanın birincisi Ercan Akışık olmuştur.

2007 yılında “Avrupalı” adlı sinema filminde Cem Davran, Yasemin Kozanoğlu, Sema Öztürk, İlknur Soydaş ve Aydemir Akbaş ile beraber başrolde oynadı.

2015 yılında Amerika'ya yerleşti. bir İspanyol erkek arkadaşı ile yaşayan Yasemin Kozanoğlu, orada DJ’lik yapmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2007 - Avrupalı (Ela) (Sinema Filmi)

2003 - Hürrem Sultan (Gülfem) (TV Dizisi)

2002 - Romantik (Yasemin) (Sinema Filmi)

2001 - Yeşil Işık (Sinema Filmi)

2001 - Avcı (Duygu Güner) (TV Dizisi)

2000 - Çilekli Pasta (Burcu Burkan) (Tv Filmi)