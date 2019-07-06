Yasemin Mori Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN MORİ KİMDİR?



Doğum tarihi : 04.Mart.1982

Yasemin Mori kaç yaşında : 37

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Müzisyen, Ressam

Yasemin Mori doğum yeri : İstanbul

YASEMİN MORİ BİYOGRAFİSİ



2008 yılında piyasaya çıkarttığı ilk albümü Hayvanlar ile alternatif / rock müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmış olan Türk şarkıcı, besteci ve grafik sanatçısı. Albümündeki şarkıların sözleri ile dikkat çeken Mori, ayrıca Hayvanlar albümünün grafik tasarımını da kendisi yapmıştır.

Yasemin Mori, 4 Mart1982 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Yasemin Savgı olmasına karşılık Edirne’de yaşayan anneannesinin kendisini çağırdığı ve Balkan dillerinde kız anlamına gelen Mori’yi soyadı olarak benimsedi.

Henüz altı yaşındayken ailesinin iş durumundan dolayı Ankara’ya taşınan Mori, bu şehirde büyüdü. Rumeli'den göç eden Bulgaristan Türklerinden olan akrabalarının Edirne'ye yerleşmesinde dolayı çocukluğunun bir bölümünü Edirne'de geçirmiş. Kendisinden 10 yaş büyük bir ablası var. Annesi Türk Hava Yolları'ndan emekli , babası Mimar.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan genç müzisyen, bu alandaki eğitimini albüm kapaklarını kendisi tasarlayarak müziğine de yansıttı.

Genç yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Mori’yi babası klasik, ablası ise rock ve caz müzikleri ile tanıştırdı. En fazla etkilendiği grup olarak Queen’i gösteren Mori, uzun süre boyunca çeşitli enstürmanlarla çalıştı ve besteler hazırladı. Lise yıllarında çeşitli gruplarla beraber çalıştıysa da kendisine özgün bir müzik oluşturma isteği her zaman ağır bastı ve üniversiteyi bitirmesinin ardından Emre Irmak ile beraber bu arzusu peşinde çalışmaya başladı.

Yasemin Mori’nin prodüktörlüğünü Emre Irmak ile beraber üstlendiği, Cengiz Baysal, Tarkan Gözübüyük ve Murat Ejder gibi tanınmış müzisyenlerle beraber kaydettiği ilk albümü Hayvanlar, 10 Temmuz 2008 tarihinde, Irmak Plak’tan çıktı. 13 Mayıs 2008 tarihinde piyasaya sürülen ve Hayvanlar albümünün ilk single çalışması olan Aslında Bir Konu Var, albümün başarılı olacağının bir göstergesi gibiydi.

Hayvanlar albümü kısa sürede Mori’ye sadık bir dinleyici kitlesi kazandırdı. Albümün ilk konseri, 5 Temmuz 2008 tarihinde, Masstival 2008’de verildi. Albümden çıkan üç single çalışması içerisinde en başarılı olanı, müzik listelerinde 12. Sıraya kadar yükselmeyi başaran Aslında Bir Konu Var olurken, sanatçının konserlerde seslendirdiği albüm dışı şarkılar yeni bir albümün yolda olduğu söylentisini doğurdu.

Albümleri :

2008 – Hayvanlar

2012 – Delibando