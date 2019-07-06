Yasemin Öney Cankurtaran Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1970

Yasemin Öney Cankurtaran kaç yaşında : 49

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Meslek : Siyasetçi

Yasemin Öney Cankurtaran doğum yeri : Ankara

YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN BİYOGRAFİSİ



Cumhuriyet Halk Partisi Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Yasemin Öney Cankurtaran, 1970 yılında Ankara’da göçmen bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Babası ateşe olması nedeniyle çocukluğunda dört ayrı ülke, sekiz farklı şehir ve 13 farklı okul değiştirdi. En son Diyarbakır Lisesi’nden mezun olup Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini birincilikle kazanmıştır. Çok iyi bir sermaye piyasası uzmanı olan Yasemin Öney Cankurtaran, Terörle mücadele ve siyasi politikalarda algı yönetimi, terörün kaynakları, dinler tarihi üzerine yüksek lisans yapmıştır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde özel öğrenci kontenjanından 4 yıl dinler tarihi okudu ve Etnik Kimlik dersi aldı. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ Ekonomi bölümü ve Marmara Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’nde yaptı. ODTÜ, Marmara, Galatasaray, Bahçeşehir ve Berkeley Üniversitelerinde ekonomi, bilişim ve teknoloji sistemleri, dinler tarihi, siyaset bilimi gibi değişik formasyonlar üzerine çalıştı.

Fakülteye devam ederken part-time (Merkez Bankası ve özel sektör) çalışmış, bir yıl yine esnek zamanlı olarak TBMM’de Avrupa kaynaklı düşünce kuruluşları ile ‘Küreselleşme Sürecinde Türkiye’ konulu bir araştırma yürütmüş, çalışması üç dile çevrilen bir kitap olarak yayınlanmıştır.

Mezuniyetten sonra Berlin’de Friedrich Naumann Vakfında staj yapmış ve Londra’da Sosyalist Enternesyonel’de çalışmaya devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra Sermaye Piyasaları ve Finans konusunda profesyonel olarak çalışmıştır. İlk işe Şekerbank’ta başladı. Arkasından aracı kurumlarda, Finansbank’ta çalıştı ve Yatırım Bankası’nda Genel Müdür olarak görev yaptı.

Zaman içerisinde, finans, turizm ve sanayi sektörlerinde kendi şirketlerini kurmuştur. Aynı dönemde Takasbank, TOBB Sermaye Piyasaları Meclisi, TSPB gibi özdüzenleyici kurumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, İMKB’de uzun yıllar tahkim-uyuşmazlık komitesi başkanlığı yaparak yönetimde bulunmuştur.

İş hayatıyla aynı zamanda akademik hayatını da devam ettiren Yasemin Öney Cankurtaran; Mülkiye, ODTÜ, Marmara Üniversitesi, California Berkeley Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde; Ekonomi, Siyaset Bilimi, İletişim, Bilişim Sistemleri, Dinler Tarihi, gibi değişik disiplinler ve formasyonlarda akademik çalışmalarını sürdürmüş, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ve idari kadrolarda yönetici olarak çalışmıştır.

Uzun süredir Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Bolluca Çocuk Köyü) Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyesi olan Cankurtaran, Vakfın kurucu başkan olduğu Çocuk ve Haklarını Koruma Platformunun da kurucu üyelerinden olup, çocuk ve kadın hakları üzerine birçok proje ve çalışmaya imza atmıştır.

Bağımlılıkla mücadele konusunda C4 Recovery Solutions Vakfı’nın Türkiye’deki Yerel Yönetimler temsilciliğini üstlenen Cankurtaran, kamuoyunda bu alanda yaptığı çalışmalar ve belediyelerde açtığı Rehabilitasyon Merkezleriyle tanınmaktadır.

Değişik kurumlar tarafından birkaç kez ‘Yılın İş Kadını’ ve ‘Yılın Akademisyeni’ olarak ödül alan Yasemin Öney Cankurtaran’ın ‘Kadın ve Siyaset, Kimlik Üzerine Siyaset’, ‘Özelleştirme Yöntemleri’, ‘Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri’, ‘Din ve Siyaset’, ‘Çağdaş Yönetim Sistemlerinde Sosyal Politikalar’, ‘Sosyal Demokrat Sözlüğü’, ‘Terörle Mücadele, Sosyal Projeler ve Siyasi Politikalarda Algı Yönetimi’ gibi Siyaset ve Ekonomi üzerine yazdığı tez, kitap ve birçok makalesi bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Yasemin Öney Cankurtaran, babasının görevinden dolayı Almanya’da Almanca’yı, Irak’ta Arapça’yı, İsrail’de İbranice’yi öğrendi. Liseyi, Diyarbakır’da okudu, orada da az da olsa Kürtçe’yi öğrendi.

Evli ve 2004 doğumlu bir kız çocuk annesi olan Yasemin Öney Cankurtaran İstanbul’da ikamet etmektedir. Yasemin Öney Cankurtaran’ın eşi Karadenizlidir.

Yasemin Öney Cankurtaran, siyasete Abdüllatif Şener’in kurduğu Türkiye Partisi’nde kurucu üye olarak başlamıştır. 2011 yılında CHP’den İstanbul 2. Bölge 17. sıra milletvekili adayı oldu. 2012-2014 yılları arası CHP İstanbul İl Başkanlığı Danışmanı oldu. 2014 yılında CHP Parti Meclisi üyesi seçildi. 2016 yılında tekrar CHP Parti Meclisi üyesi seçildi.