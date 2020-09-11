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Yasemin Özilhan bebeğini düşürdü! Sağlık durumu ne?

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan’ın geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğuna hamile olduğu duyurmuştu. İddialara göre 3. çocuğuna hamile olan Özilhan bebeğini düşürdü.

Yasemin Özilhan bebeğini düşürdü! Sağlık durumu ne?

Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 3. çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Özilhan'ın bebeğini düşürdüğü iddia edildi. Konuyla ilgili güzel oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

Yasemin Özilhan bebeğini düşürdü! Sağlık durumu ne?

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan  eski oyuncu Yasemin Özilhan üçücü kez anne olmaya hazırlanıyordu. 

2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyordu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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