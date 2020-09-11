Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 3. çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Özilhan'ın bebeğini düşürdüğü iddia edildi. Konuyla ilgili güzel oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan üçücü kez anne olmaya hazırlanıyordu.

2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyordu.