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Yasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!

Yasemin Özilhan'dan sevenlerine mutlu haber geldi. Eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın üçüncü çocuğuna hamile olduğu iddia edildi. İki kızı olan Yasemin Özilhan'ın bebeğinin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.

Yasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!

Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Özilhan yeniden anne olmaya hazırlanıyor. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikâh masasına oturan Yasemin Özilhan'ın, üçüncü çocuğuna hamile olduğu iddia edildi. 

Yasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!

2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor.

Yasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!

Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyormuş.

Yasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!

TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Ezgi Öcel isimli bir manken, Yasemin Özilhan’ın 9 yıllık eşi İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. Öcel, “Yine başladı büyük fanım” notuyla Özilhan’ın fotoğraflarını beğendiğini ifşaladı. İki çocuğu olan Anadolu grubunun veliahtı Özilhan, Öcel ile takipleşmiyor.

Yasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!

Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğendiği haberleri sonrası Yasemin Özilhan'ın, iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan’ı sosyal medya hesabından takipten çıkması dikkat çekmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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