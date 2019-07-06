Yasemin Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN ÖZTÜRK KİMDİR?



Doğum tarihi : 25.Şubat.1974

Yasemin Öztürk kaç yaşında : 45

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Sinema Oyuncusu

Yasemin Öztürk doğum yeri : Ankara

YASEMİN ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ



2016 İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı.

Yasemin Öztürk, 25 Şubat 1974 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Pek çok TV programında sunuculuk yaptı. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı sıralarda Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın gerçek sevgilisi oldu. Bu aşk 3,5 yıl sürdü.

2011 yılında Emrah Serbes’in öyküsünden senaryolaştırılan, yönetmenliğini Serdar Akarve Mustafa Altıoklar’ın yaptığı başrolünde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Psikolog Funda karakteri ile rol almıştır.

2015] yılında TRT1’de yayınlanan “Milat” adlı dizide Yasemin Öztürk Figen Gürata (İlhan Şeşen’in gelini) karakterini canlandırdı. İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın başındaki Müsteşar Yardımcısı rolünü Demir Karahan oynarken, Mustafa Uğurlu kötü adam karakteri Asaf Demirci’yi canlandırdı. Diğer rollerde Ufuk Bayraktar, Burcu Kara, İlhan Şeşen, İsmail Filiz ile beraber rol aldı.

2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise İvana Sert, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez olacak. Yarışmacılar ise Aslızen, Berna Öztürk, Elif Ece Uzun, Esra Balamir, Esra Sönmezer, Gizem Özdilli, Hatice Çarpar, İnci Pars, Neslihan Önder, Nil Karataş, Pelin Suade, Sevil Uyar, Simge Tertemiz, Tuğçe Özbudak, Yasemin Öztürk, Yeşim Erçetin olacaktır.

Tiyatro Oyunları :

2013 - Buyur Burdan Kaç - İstanbul Sahne tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Milat (Figen Gürata) (TV Dizisi)

2014 - 2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Ötesiz İnsanlar (Şenay Aydın) (TV Dizisi)

2013 - Nizama Adanmış Ruhlar (Yasemin) (TV Dizisi)

2013 - 2015 - Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2013 - Koğuş Akademisi (Sinema Filmi)

2011 - Burada Laf Çok (KENDİSİ)(Tv Programı)

2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Psikolog Funda) (TV Dizisi)

2010 - Gölgedeki Renkler (Sabiha) (Sinema Filmi)

2009 - Bahar Dalları (TV Dizisi)

2008 - Aşk Tutulması (Müge) (Sinema Filmi)

2008 - Binbir Gece 3. Sezon (TV Dizisi)

2007 - Yemin (Yeşim) (TV Dizisi)

2007 - Havva Durumu (Havva) (TV Filmi)

2006 - Ezo Gelin (Süreyya) (TV Dizisi)

2005 - Aşka Sürgün (Burcu) (TV Dizisi)

2005 - 2 Süper Film Birden (Seda) (Sinema Filmi)

2004 - Çalınan Ceset (Ceren) (TV Filmi)

2004 - Köpekbalığı Hikayesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Kadirşinas (TV Dizisi)

2004 - Hababam Sınıfı Askerde (Kadın Asker) (Sinema Filmi)

2004 - Gece 11:45 (Sibel) (Sinema Filmi)

2004 - Canım Benim (TV Dizisi)

2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (Sarah Vanunu) (TV Dizisi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

2003 - Aşk Olsun (Buse) (TV Dizisi)

2002 - Koçum Benim (Ceren) (TV Dizisi)

2001 - Aşk Skandalı (TV Filmi)

2001 - Şöhret Sandalı (Nazan) (TV Filmi)

2000 - Üvey Baba (Mehtap) (TV Dizisi)

2000 - Şahin (TV Filmi )

2000 - Sır (Kısa Film)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1999 - Bizim Sokak (TV Dizisi)

1998 - Yeşil Elma (Kendisi)(Tv Programı)