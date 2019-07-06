Yasemin Yalçın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YASEMİN YALÇIN KİMDİR?



Doğum tarihi : 05.Ağustos.1959

Yasemin Yalçın kaç yaşında : 60

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Komedyen

Yasemin Yalçın doğum yeri : Malatya

YASEMİN YALÇIN BİYOGRAFİSİ



Yasemin Yalçın, 5 Ağustos 1959 tarihinde Malatya’da doğmuştur. Çok yaramaz bir çocukluk geçirmiş. 1982 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Oyuncu Demet Akbağ Konservatuardan arkadaşıdır.

Kenter tiyatrosunda çalıştı. Bir çok film ve tiyatro oyunlarında görev aldı.

Yasemin Yalçın, “Yasemince” adlı kült tv klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Kakılmış, Şüayip, Alican ve Başbayan'dır. Yasemin Yalçın, kocası tarafından sürekli dayak yiyen “Kakılmış” karakteriyle aile içi şiddete dikkat çekti.

10 Mayıs 1991 tarihinde “Yasemin Yalçın Tiyatrosu”nu eşi İlyas İlbey'le birlikte kurdu.

1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü aldı.

Yasemin Yalçın, makyaj uzmanı, ses sanatçısı Suzan Kardeş tarafından 2009yılında çıkarılan “Makyaj Odası Şarkıları” albümünde “Taht Kurmuşsun Kalbime” adlı şarkıyı seslendirerek bu albümde yer almıştır.

Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çiftinin 29 tane saf kan İngiliz ve 2 tane saf kan Arap atı, toplam 31 adet yarış atı vardır.

Yasemin Yalçın’ın Halil Ateşler ile yaptığı birinci evliliğinden Eylül Ateşler (d.29 Eylül 1986) adında bir kız çocuğu vardır. Daha kızları doğmadan boşanmışlardır. Kızı 20 yaşında İlbey soyadını almıştır.

Yasemin Yalçın, Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey'le evlidir. Eda (d.1998) adında bir kız çocukları vardır.

1993 yılında ağır bir beyin travması geçirdi. Tiyatroya ve tv programlarına ara vermek zorunda kaldı.

2005 yılında “Oyunun Oyunu” adlı tiyatro oyununda; Kerem Atabeyoğlu, Volkan Severcan, Alp Kırşan, Şebnem Dönmez ile sahnede yer aldı.

Yasemin Yalçın, 2014 yılında “Mihrap Yerinde” dizisinde, Zafer Algöz, Kadir Çöpdemir ile başrolde oynadı.

2016 yılında Mahsun Kırmızıgül‘ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" adlı sinema filminde, Mahsun Kırmızıgül, Peker Açıkalın, Altan Erkekli, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Onur Karaoğuz’un yanı sıra Ece Uslu, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen, Defne Yalnız gibi ünlü isimlerde rol aldı.

Ödülleri :

1991 - En İyi Komedyen ödülü

Filmleri ve Dizileri :

Yapımcı:

2014 - Manda Yuvası (Sinema Filmi)

Senaryo:

1990 - Düşler Artık Yetmiyor (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2016 - Vezir Parmağı (Nurdane)(Sinema Filmi)

2014 - Manda Yuvası (Deli Akile Teyze)(Sinema Filmi)

2014 - Mihrap Yerinde (TV Dizisi)

2012 - Gına (Seslendirme)(TV Dizisi)

2011 - Yasemin Yalçın İle (TV Dizisi)

2010 - Yasemince (Sürahi Hanım, Gülazer, Alican, Kakılmış, Şuayip)(TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (Kaçık Hatçe)(TV Dizisi)

2005 - AB'nin Yolları Taştan (TV Dizisi)

2002 - Sana Bayılıyorum (TV Dizisi)

2000 - Yaseminnamecik (TV Dizisi)

1998 - Varyemez (Dürdane)(Sinema Filmi)

1997 - İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)

1996 - 2005 - Yasemince (TV Dizisi)

1996 - Mesela Dedik (Alican)(TV Dizisi)

1994 - Yaseminname (TV Dizisi)

1993 - Haşlama Taşlama (Alican)(TV Dizisi)

1992 - Mahallenin Muhtarları (TV Dizisi) Konuk Oyuncu

1989 - Talih Kuşu (Leman)(Sinema Filmi)

1987 - Babamız Eğleniyor (Elmas)(Sinema Filmi)

1987 - Artiz Mektebi (Video)

Tiyatro oyunları :

1988 - Artiz Mektebi : Müjdat Gezen Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu

1993 - Kadınlık bizde kalsın (yazar:Yılmaz Erdoğan)

1993 - Haşlama taşlama (yazar:Yılmaz Erdoğan)

2005 - Oyunun Oyunu (yazar:Michael Frayn) - Beşiktaş Kültür Merkezi

2012 - Hanımhanımcıklar (yazar:Yılmaz Erdoğan)

2019 - Vee Perde : Neil Simon- Sahne 74 Yasemin Yalçın Sahnesi