Yasemin Yazıcı kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? FOX ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi 'Son Yaz' dizisinin güzel oyuncusu Yasemin Yazıcı'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Yasemin Yazıcı kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Yasemin Yazıcı 'Son Yaz' Naz kimdir?

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

8 Eylül 1997’de İstanbul’da doğan Yasemin Yazıcı, Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı. Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, “Kral Oidipus”, “Antigone”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, “Lysistrata”, “Faust (vol. I)”, “Hugo Sistemi” ve “Ayrılma” adlı oyunlarla sahneye çıktı.

2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı.

Yasemin Yazıcı "Son Yaz" dizisinde Naz karakteriyle ekranda olacak.

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