Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk Spikeri Yasin Erçağlayan'ın biyografisi

CNN Türk muhabiri ve sunucusu haber spikerliği ve seslendirme konusunda uzman bir isim olan Yasin Erçağlayan sunum ve anlatım ve çok dikkat çekici ses tonu ile çok dikkat çekmektedir. Yasin Erçağlayan'ı, televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Yasin Erçağlayan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Yasin Erçağlayan'ın biyografisi haberimizde...

YASİN ERÇAĞLAYAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Ankara’da dünyaya gelen Yasin Erçağlayan, babasının asker olmasından dolayı ilk, orta ve lise eğitimini farklı illerde tamamladı. Mesleğe ilgili olması bu işteki becerisi ile birleşince genç yaşta gazeteciliğe başladı. Daha sonra mesleki tecrübesine İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü eğitimini ekledi.

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Mesleki yaşamına ilk olarak 1992 yılında Kanal 6 ve Interpress Dergi Grubu adına Doğu Anadolu’da muhabirlik yaparak başladı. Mesleki hayatının “çıraklık” dönemi olarak adlandırdığı bu tarihlerde önemli röportajlara imza attı. Bunlardan en önemlisi Nahçıvan’da Ebulfeyz Elçibey ile ilk röportajı yapan ekipte yer almasıydı.

Daha sonra İstanbul’a gelerek ulusal bir TV kanalının haber merkezinin kurucu kadrosunda yer aldı. Burada TRT kökenli eğitmenlerden aldığı çeşitli eğitimler sonucunda haber spikerliği ve seslendirme konusunda kendisini geliştirme fırsatı buldu. Böylelikle seslendirme hayatına da ilk adımı atmış oldu. Sonraları İstanbul Fm’de “Editör/Haber Spikeri”, TV8‘de “Haber Spikeri”, BTV Avrupa’da “Yapımcı/Sunucu” görevlerinde bulundu.

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Askerlik görevini bitirdikten sonra Power Group’tan aldığı teklifle bu gruba ait Power Fm, Power Türk ve PowerXL radyolarında “Editör/Haber Spikeri” ve “Kurumsal Ses” olarak 2001 ile 2003 yılları arasında hizmet verdi. Ardından TGRT Haber TV’nin kuruluş aşamasında “Spiker” olarak göreve başlayarak Türkiye’de ilk kez uygulanan “Rolling News” formatlı 3 saatlik non-stop aktif haber maratonlarını başarıyla gerçekleştirdi. Canlı yayınlardaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaklaşık 3 yıl burada hizmet verdikten sonra Amerikan medya devi News Corp.’un ana kanal olan TGRT’yi satın almasıyla iç transferle bu kanala geçti. Burada Ana Haber ve Öğle Bültenleri’ni sunmanın yanı sıra “Voice Over” olarak da görev aldı. 2006 yılından itibaren ulusal bir TV kanalı olan TVNET’te “Editör/Haber Spikeri” olarak çalıştı.

Daha sonra 2012 ila 2017 yıllarında Türkiye’nin haber konusunda deneyimli televizyon kanallarından biri olan 24 TV’den aldığı teklifle bu kanala transfer oldu. Burada Ana Haber ve çeşitli haber kuşaklarının yanı sıra özel yayın ve siyasi programlarda “Moderatör” olarak görev aldı.

Yasin Erçağlayan şu anda meslek hayatını CNN TÜRK ekranlarında “Haber Spikeri” olarak sürdürmektedir.

Asker bir babanın oğlu olmasından dolayı sporla iç içe büyüyen Erçağlayan, spora her zaman vakit ayırmaya özen göstermekte ve düzenli olarak fitness yapmaktadır. Ailesi ve sevdikleriyle vakit geçirmek ise vazgeçilmezidir.