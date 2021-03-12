Şile açıklarında demir atan yük gemisinde mahsur kalan personellerle ilgili flaş gelişmeSon dakika| Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan kalp krizi geçirdiAntalya Serik Nüfusu 2020 - 2021 | Serik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bebeğinin komşusundan olduğunu öğrenince canlı yayında mutlu olan Esra Karakuş eşiyle barıştıAntalya Muratpaşa Nüfusu 2020 - 2021 | Muratpaşa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Son dakika... Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fitre açıklaması: O haberlere yalanlamaPoşetin içinden bebek cesedi çıktı!Antalya Manavgat Nüfusu 2020 - 2021 | Manavgat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astıCumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astı

Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astı

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda yalnız yaşayan Selahattin Kanat isimli adam komşuları tarafından evde asılmış halde bulundu. 

Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astı

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Hisar Yanı sokakta saat 14:00 sıralarında meydana gelen olayda yalnız yaşadığı bilinen 60 yaşındaki Selahattin Kanat'tan komşuları bir süre haber alamayınca eve girmeye karar verdi. Evin açık camından içeri giren komşular, kapıyı açtıklarında yaşlı adamı evde asılmış halde buldu. 

Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astı

POLİSE HABER VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok geçmeden polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri 60 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirtirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Selahattin Kanat’ın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT