Yaşlı adam Beyoğlu'ndaki evinde kendini astı

Beyoğlu Hacımimi mahallesi Hisar Yanı sokakta saat 14:00 sıralarında meydana gelen olayda yalnız yaşadığı bilinen 60 yaşındaki Selahattin Kanat'tan komşuları bir süre haber alamayınca eve girmeye karar verdi. Evin açık camından içeri giren komşular, kapıyı açtıklarında yaşlı adamı evde asılmış halde buldu.

POLİSE HABER VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok geçmeden polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri 60 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirtirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Selahattin Kanat’ın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.