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  3. Yaşlı adam ormanda yangın çıkardı, çalılar ile söndürmeye çalıştı!

Yaşlı adam ormanda yangın çıkardı, çalılar ile söndürmeye çalıştı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde meydana gelen olayda yaşlı adam ormanda ateş yakınca olanlar oldu. Kısa sürede ateşin ormana yayılması ile yangın meydana geldi. Yaşlı adam çıkarığı yangını çalılar ile söndürmeye çalıştı.

Yaşlı adam ormanda yangın çıkardı, çalılar ile söndürmeye çalıştı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde ormanda ateş yakan yaşlı adam, ormanı yaktı. İtfaiye ekipleri arazözlerle alevleri söndürmeye çalışırken, yangını çıkaran yaşlı adam da eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alanda duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 177 Alo Orman Yangını hattına ihbar etti. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.

"ATEŞ BİR ANDA BÜYÜDÜ, ÖNÜNÜ ALAMADIM"

Yangının çıktığı ormanlık alanın yanındaki tarlada zeytin ağaçlarına bakım yapan Habip Çıplak isimli yaşlı adam, yangını kendisinin çıkardığını soluk soluğa itiraf ederek "Yangın benim yüzümden çıktı. Şuraya küçük bir ateş yakmıştım. Ateş bir anda büyüdü ağaçlara sıçradı. Önünü alamadım" şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri arazözlerle alevleri söndürmeye çalışırken, yangını çıkaran yaşlı adam da eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yaklaşık 4 dönüm çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahale sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaşlı adam ormanda yangın çıkardı, çalılar ile söndürmeye çalıştı!

Yaşlı adam ormanda yangın çıkardı, çalılar ile söndürmeye çalıştı!

Yaşlı adam ormanda yangın çıkardı, çalılar ile söndürmeye çalıştı!

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