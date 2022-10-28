Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! CHP'li Seyhan Belediyesi zabıtalarından akılalmaz hareketler!

Adana Seyhan Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin sebze meyve satıcısı yaşlı vatandaşa tekme tokat saldırıp dart ettiler.

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CHP'li Adana Seyhan Belediyesi çalışanı olan zabıta ekipleri geçimini sağlamak için sebze meyve satıcılığı yapan yaşlı vatandaşla ilk önce sözlü tartışmaya girdiler ardından yaşlı vatandaşa tekme tokat saldırarak dövdüler. Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası tepkiler büyüdü.

Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! CHP'li Seyhan Belediyesi zabıtalarından akılalmaz hareketler!

İLK ÖNCE BAĞIRDI ARDINDA DÖVDÜLER

Satıcı ile sözlü münakaşaya giren zabıta kendisine cevap veren satıcıya "Bağırma lan ne bağırıyon" şeklinde elini kaldırarak konuştuktan sonra yaşlı adamın kendisine cevap vermesine kalmadan "Sen kimsin" şeklinde bağırmaya devam ederek tekme tokat dövmeye çalıştığı adamı yere itti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yaşlı adama yapmadıklarını bırakmadılar! CHP'li Seyhan Belediyesi zabıtalarından akılalmaz hareketler!

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