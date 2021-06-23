Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı! Menfeze düşen araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil menfeze düştü.

İzmir-Uşak yolunda seyir halinde olan 64 yaşındaki Hulusi Özer yönetimindeki 71 EA 713 plakalı otomobil, bir an da yoldan çıkarak menfeze devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ,jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazazedelere müdahale için çalışma başlattı.

Araç sürücü Hulusi Özer ile otomobilde bulunan 60 yaşındaki eşi Gülşen Özer (60), yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülşen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hulusi Özer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı