Bahire isminin anlamı nedir, Bahire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Kuruluş Osman sezon finali canlı izleSen Çal Kapımı 42. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Sen Çal Kapımı 42. bölüm canlı izleBehnane isminin anlamı nedir, Behnane ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Pendik'te heyecan dolu turnuva! En iyi hamleyi yapmak için yarıştılarCam Tavanlar 3. bölüm full, tek parça izle | Show TV Cam Tavanlar 3. bölüm canlı izleFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: Sürpriz yapabilirizElifana isminin anlamı nedir, Elifana ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akbilge isminin anlamı nedir, Akbilge ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Acarkan isminin anlamı nedir, Acarkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı! Menfeze düşen araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı! Menfeze düşen araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 64 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü. Sürücü ağır yaralanırken, 60 yaşındaki eşi hayatını kaybetti.

Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı! Menfeze düşen araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil menfeze düştü. 

 

İzmir-Uşak yolunda seyir halinde olan 64 yaşındaki Hulusi Özer yönetimindeki 71 EA 713 plakalı otomobil, bir an da yoldan çıkarak menfeze devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ,jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazazedelere müdahale için çalışma başlattı.

Araç sürücü Hulusi Özer ile otomobilde bulunan 60 yaşındaki eşi Gülşen Özer (60), yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülşen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hulusi Özer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı! Menfeze düşen araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı! Menfeze düşen araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Yaşlı çifti trafik kazası ayırdı! Menfeze düşen araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT