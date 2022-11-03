Yaşlı hastanın yüzüne para atıp hakaret etmişlerdi! O hastane yeniden açıldı

İstanbul Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya hastane çalışanlarının yaptıkları tepki çekmişti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde çalışanların, tedavi gören hastaya küfür ettiği, yüzüne para attığı görülmüştü.

SKANDAL İFADELER

5 Ekim'de ortaya çıkan görüntülerde sağlık çalışanın," 2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

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FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

harekete geçen Sağlık Bakanlığı video ve personel hakkında inceleme başlatmıştı. İnceleme sonrasında ise hastanenin faaliyetlerinin durdurulması yönünde kararı alınmıştı.

Söz konusu karardan 27 gün o hastanede hasta kabulü başladı. 2 Kasım günü sabah saatlerinde personel işbaşı yaptı.