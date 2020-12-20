Yaşlı kadın deprem anında 2. kattan düştü! Oğlu gözaltına alındı

Atalar Mahallesinde meydana gelen olayda, 51 yaşındaki İran uyruklu G.K., gece yarısı komşuları tarafından apartman girişinde inler halde bulundu. Yarı baygın ola kadının 3,0 büyüklüğündeki deprem anında korkudan dolayı 2. kattan atladığı düşünülüyor. Ancak yerde acı içerisinde kıvranan annesini soğukkanlılıkla izleyen oğlundan şüphelenen ekipler şahsı gözaltına aldı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Denizli’de meydana gelen 3,0 büyüklüğündeki deprem anında yaşlı kadının sesini duyan vatandaşlar, korkudan dolayı 2. kattan atladığını düşündü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baygın halde olan yaşlı kadına ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay anında evde bulunan ve soğukkanlılığı ile dikkat çeken oğlu ise Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.