Yaşlı kadın fark etti, sokağa giriş ve çıkışı yasakladı! Pendik'te halıya sarılı ceset attılar!

Pendiklileri dehşete düşüren olay, saat 22.45 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. Plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı.

YAŞLI KADIN FARK ETTİ

Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti. Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

SOKAĞA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi.

YAŞLI KADIN İFADE VERECEK

Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.