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Yaşlı kadın kendi evinin banyosunda ölü bulundu!

Gülay Dalsuna (56) kendi evinin banyosunda ölü bulundu. Dalsuna Gaziantep'in İslahiye ilçesinde,  annesi ve oğlu ile beraber yaşamaktaydı.

Yaşlı kadın kendi evinin banyosunda ölü bulundu!

Dervişpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Dalsuna vefat etti. Annesi ve oğlu ile yaşayan Gülay Dalsuna uzun süre banyodan çıkmayınca annesi merak edip banyoya girdi. Anne içeride yatan kızının cansız bedenini bulunca sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, yapılan incelemede Gülay Dalsuna'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Dalsuna'nın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma ise devam etmektedir.

YAŞLI KADIN KENDİ EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU!

 

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