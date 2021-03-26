Yaşlı kadına cennetten 500 dolara arsa satmaya çalıştılar

Adana'da meydana gelen olayda kanser hastalığıyla mücadele eden 75 yaşındaki emekli Nergiz Kurçe, eşi ile Atatürk Parkına gezmeye gitti. Emekli ikili Atatürk parkında gezerken, ikisi yabancı 4 kişinin yanına yaklaştığını ve kendisine cennetten arsa satmaya çalıştıklarını ifade ettiğini söyledi.

CENNETTEN 500 DOLARA ARSA

Başına gelen ilginç olayı anlatmaya başlayan yaşlı kadın, “Biraz sohbet edebilir miyiz. dediler bende buyurun dedim. Cennetten 500 dolara arsa satıyoruz’ dedi. ‘Bu bize gelen bir ödül, bizim adreslerimiz var oraya toplantılara gelip 100 lirada bağış yapacaksınız’ dedi. ‘Daha sonra size devamlı para akacak devamında ise her konuda size yardımcı olacağız’ dediler. ‘Sizler aldığınız bu tapu karşılığını misli olarak daha fazlasını alacaksınız. Şimdi size broşür vereceğiz bunları da dağıtırsanız daha da fazlasını kazanırsınız’ dediler." ifadelerini kullandı.

"DAYAK YEMEDEN HEMEN GİDİN"

Dolandırıcıların sözlerine inanmaya yaşlı kadın, "Bende onlara, bana bak siz yanlış kişiye çattınız dayak yemeden hemen gidin dedim ve gönderdim” diye konuştu.

Nergiz Kurçe aynı solandırıcıları daha sonra metroda gördüğünü ve en az 4 kişiden aldıklarını söyleyerek, “Beni fark edince oradan ayrıldılar. Bunlar milleti dolandırıyor. Ancak ben polise gidip şikayetçi olmadım. Keşke olsaydım şimdi aklıma geldi. Vatandaşı cennetten tapulu arsa vereceğiz diye dolandırıyorlar” ifadelerini kullandı.



(İHA)

