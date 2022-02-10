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Yaşlılar Merkezi’nde sinema etkinliği düzenlendi: Eren Bülbül’ün hayatını anlatan filmde, duygu dolu anlar yaşandı...

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne gelen 65 yaş üstü büyükler için sinema etkinliği düzenlendi. Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünün anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izleyen büyükler duygu dolu anlar yaşadı.

Yaşlılar Merkezi’nde sinema etkinliği düzenlendi: Eren Bülbül’ün hayatını anlatan filmde, duygu dolu anlar yaşandı...

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne gelen 65 yaş üstü büyüklere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla sinema etkinliği düzenlendi.

65 yaş üstü büyükler, Tuzla Şifa Park AVM’nin içerisinde bulunan sinemada, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izlediler. Filmi izleyen 65 yaş üstü büyükler, duygu dolu anlar yaşadılar. Evlerinden servisle alınan büyükler, program sonunda yine evlerine servisle bırakıldılar.

“ÇOK DUYGULANDIK”

Sinema etkinliğine katılan Rabia Topçu,”Bu etkinlik için çok sevindik. Ancak film üzücü. Başkanımıza çok selam söylüyoruz. Bizi gezdiriyor. Çok iyi bakıyor. Her yere götürüyorlar” dedi. Fatma Yılmaz ise,” Yaşlıyız ama yine de sinemaya geldik” dedi. Film sonunda duygu dolu anlar yaşana 65 yaş üstü büyükler,” Çok duygulandık” ifadelerini kullandılar.  

Yaşlılar Merkezi’nde sinema etkinliği düzenlendi: Eren Bülbül’ün hayatını anlatan filmde, duygu dolu anlar yaşandı...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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