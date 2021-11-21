Yaşlılık açıklamasında bulunan Muazzez Ersoy'dan dikkat çeken sözler: "Beni moruk olarak göremeyecekler"

Usta sanatçı Muazzez Ersoy, Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

İlk sahne kıyafetinden bahseden ve yaşlılık hakkında konuşan Ersoy, açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı. İlk sahne kıyafetini nasıl aldığını anlatan Ersoy, annesinin kendisine doğum gününde hediye ettiği bilezikleri bozdurduğunu belirtti.

Estetik hakkında da konuşan Ersoy, doğru ve doğal olduğu sürece karşı olmadığını söyledi.

"BİZİM İŞİMİZ ESTETİK"

Muazzez Ersoy, Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk oldu. Ersoy, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek. Bizim işimiz estetik, hekimlere çok iş düşüyor.

Yeter demeleri gerekli, bazı mimiklerin lazım olduğunu söylemeleri gerekir. Tek tip oldu ifadeler."

"AÇ BİR TİYATROCU OLMADIM"

Piyasa müsaade etse sadece şarkı söylemek istediğini belirten Ersoy, "Ama şarkı söyleyerek para kazanamıyorum ki. Ben hiçbir zaman aç tiyatrocu olmadım. Tiyatrodan para kazandım. Rahmetli Hasan Saltık sana albüm yapacağız demişti.

55 yaşında beni pop star mı yapacaksın dedim. Kalan Müzik'ten çıkan kalır dedi. O şekilde bir albüm çıkarmıştık. Ama pandemi bir patladı. Hala şarkı söylemek istiyorum. Benim bütün tiyatro eserlerimde müzik çok öndedir." şeklinde konuştu.