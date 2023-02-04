Yassine Benzia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Benzia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yassine Benzia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yassine Benzia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yassine Benzia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Benzia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yassine Benzia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Benzia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Benzia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Benzia 8 Eylül 1994 tarihinde Saint-Aubin-les-Elbeuf şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Benzia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Yassine Benzia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yassine Benzia'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yassine Benzia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/yassbenzia

http://www.instagram.com/benzia9/

Yassine Benziaboyu ve yaşı kaç

Yassine Benzia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yassine Benzia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yassine Benzia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Benzia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olimpik Lyon

31 Ağu 2015 yılında LOSC Lille

31 Ağu 2018 yılında Fenerbahçe

30 Haziran 2019 yılında LOSC Lille

31 Ağu 2019 yılında Olimpiakos

29 Ocak 2020 yılında LOSC Lille

30 Ocak 2020 yılında Dijon

8 Şubat 2022 yılında Hatayspor

30 Haziran 2022 yılında Dijon

26 Ocak 2023 yılında Karabağ

Yassine Benzia kimdir

Yassine Benzia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Benzia şuan Karabağ takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Saint-Aubin F.C. (08/2000 - 06/2005), Oissel (07/2005 - 06/2006), R.C. Caudebecais (07/2006 - 06/2009), U.S. Quevilly (07/2009 - 06/2010), Olympique Lyonnais (07/2010 - 06/2012)

Yassine Benzia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 15 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 7 gol atmıştır.

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Yassine Benzia nereli

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