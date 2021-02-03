Yat Donatimcisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Yat Donatimcisi Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Yat Donatımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır

Yat Donatımcısı (Seviye 3), İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine uyarak; spor, gezi ve yarış amaçlı kullanılan, yeterli imkana sahip ve geniş iç mekan, yüksek performans ve üst düzey konfor seçenekleri ile gelişmiş seyir özellikleri sunan motorlu ya da yelkenli yatların tekne bünyesine montajı/kurulumu yapılacak olan donatım malzemelerinin montajını/kurulumunu gerçekleştiren kişidir.

Standart kodu : 16UMS0526-3

Standart adı : Yat Donatimcisi

Yat Donatimcisi Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Hazırlayan Kuruluşlar : Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer)

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