Yatağan Kaymakamı'ndan koronavirüs denetimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yayılımını önlemek adına, vatandaşların alınan tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol eden Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Onur Kökçü, Muğa-Aydın karayolu üzerinde Yatağan girişinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasında bekleyerek denetimlerde bulundu.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ VE JANDARMA KOMUTANI DA KATILDI

Uygulama noktasında araç sürücü ve yolcularının Korona virüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere uyup uymadıkları kontrol edildi. Emniyet ve jandarma görevlileri internet bağlantılı tablet bilgisayarlar aracılığıyla Yatağan ilçesi dışından gelerek geçiş yapan sürücü ve yolcuların geldikleri yerlerde Covid-19 ile ilgili olarak karantinaya tabi tutulup tutulmadıklarını kontrol ediyor.



Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü ilçenin girişinde bulunan Polis ve Jandarma uygulama noktasında gerçekleştirdiği denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan da katıldı.