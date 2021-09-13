Yattara eşiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu: "Beni yakmaya çalıştı, bir kere de kesti, ama onu seviyorum!"

Trabzonspor'un eski yıldız futbolcularından İbrahim Yattara, Atakan Kurt'un Youtube hesabına katılarak açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcunun eşi ile ilgili söyledikleri ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Eşini aldattığı yönünde birçok haber çıkan yıldız isim, eşinin kendisini uyurken yakmaya çalıştığını ve bir kez de kestiğini söyledi. Korktuğunu dile getiren eski yıldız, yine de eşini sevdiğini söyledi.

ÇAPKINLIKLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Yıllarca Türkiye'de futbol oynayan ve sempatik tavırlarıyla herkes tarafından sevilen İbrahim Yattara, yaptığı çapkınlıklarla gündeme gelmişti. Evli olmasına rağmen başka kadınlarla bir arada görüntülenen oyuncu, Acun Ilıcalı'nın yayınladığı Survivor programına da katılmış ve sürekli olarak karısını özlediğini söyleyerek gözyaşlarını tutamamıştı.

HER ŞEYE RAĞMEN SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ancak katıldığı bir Youtube programında çeşitli açıklamalarda bulunan Yattara, eşiyle aralarında yaşadığı problemleri dile getirdi. Eşinin kendisine onu öldürmek istediğini söylediğini dile getiren eski yıldız, her şeye rağmen onu sevdiğini de sözlerine ekledi. Yattara'nın bu açıklamaları ise sosyal medyada gündem haline geldi.

"ONU BIRAKMAM, ARTIK ÇOCUKLAR BÜYÜDÜ"

Yattara yaptığı açıklamada “Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı. Bana zaten ‘Seni bir gün öldüreceğim’ demişti. Korkuyorum tabii ama onu seviyorum, o da beni seviyor. Onu bırakmam. Artık çocuklar büyüdü, daha sakinim şimdi" ifadelerine yer verdi.