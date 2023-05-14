Yavaş ve İmamoğlu'na tepki ilk tepki Ömer Çelik'ten! 'Nedir bu telaş'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İki belediye başkanı televizyona çıktılar ve vahim bir açıklama yaptılar. Utanç verici bir açıklamadır." diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

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Yavaş ve İmamoğlu'na tepki ilk tepki Ömer Çelik'ten! 'Nedir bu telaş'

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Demokratik mücadelenin nasıl verileceğini dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Türkiye'nin sandık yoluyla irade belirlemesi bütün dünyada önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Milletimizin sabah erken saatlerden itibaren sandıklara gitmesi ve hayırlı olsun diyerek oy kullanması hepimiz için kıvançtır.

Oy verme işleminin sona ermesiyle sayımlar devam ediyor. Bütün görevliler ve vatandaşlarımız süreci takip ediyor. Oy sayma süreci şeffaf bir şekilde devam ediyor. TV'lerde yayın başlamışken birçok yorumcu verileri yorumlamaya çalıştı. Bir kısmı da açılan sandık sayısının yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek daha sonra açıklayacaklarını belirttiler.

"BU TELAŞ NEDİR?"

Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından bilgilendirmeler yapıyorlar. Anı şekilde AA da bu bilgilendirme de ANKA da bilgilendirme yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden hatta, sonuçların üzerinde kati yorumlar yapılması konusunda bir sonuç ortaya çıkmamışken karşı ittifakın sözcüsü, belediye başkanları TV'lere çıkarak AA'nın verileri çarpıttığını söylediler. AA bu verileri gerçek kişiler üzerinden alıyor. Verilerini bir siyasi partinin beğenip beğenmemesi önemli değil. CHP'de bu telaş nedir?

"BU DİKTATÖRCE BİR YAKLAŞIMDIR"

Haftalardır "sokağa çıkmayın" gibi devletin baş edemeyeceği bir provokasyon yayıyorlar. Seçim sonucu ne olursa olsun biz de saygı geleneği var. Ama bu sonuçları darbelerle engelleme geleneği sizde var. Bugün bu sonucun doğru olduğu tablo ortaya çıktı. İki belediye başkanı Türk demokrasisi adına utanç verici bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı'dır diye bir açıklama yaptılar. Çıkıp AA'ya saldırıp seçim sonucunu ilan ediyorlar. Bu diktatörce bir yaklaşımdır.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIK ARA ÖNDE GİDİYOR"

Ortaya çıkan sonuçlarda Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp biz bir açıklama yapmıyoruz. Henüz bunlar ortada çokken açıklama yapıp, ondan sonra da AA ve bizleri verileri manipüle etmekle suçluyor. Herkesin önünde gerçekleşmiş ve çok utanç verici bir açıklamadır. Rahat olun. Sonuçta millet oyunu verdi. Birkaç saat sonra veriler açıklanacak. Şimdiden Cumhurbaşkanı şu seçilmiş demek çok sorumsuz bir davranıştır.

"BİZ BU NUMARALARI GEÇMİŞTE DE GÖRDÜK"

Biz ancak milletin iradesine bağlıyız. Ne dış siyasette ne iç siyasette kurulan tuzaklarla yönümüzü değiştirmeyiz. Resmi sonuçlar açıklanmadan bir tansiyon yaratılmasına müsaade etmeyiz. Biz bu numaraları geçmişte de gördük. Yakışıksız şeylerdir. Sandığın sonucuna karşı da şimdiden lekeleme çalışmasıdır. Sürece saygı duyan sonuca da saygı duyar. Bunlar sonuca saygı duymadığı için şimdiden altlık hazırlıyorlar. Siyasetçinin not vereni millettir. Bugün çok konuşacak bir şeyleri yok. Yaptıkları açıklama zihniyeti ele vermiştir. Kaybeden siyasi partiler oldu ama kaybeden tek bir vatandaşımız olmamıştır. Sayım devam etmektedir.

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