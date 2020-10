Yavuz Bingöl 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı. Annesinin alzheimer tedavisi gördüğünü tv100'de ekrana gelen Nokta programında gözyaşlarıyla anlatan Bingöl bu kez 8 yıldır kanser tedavis igören kardeşinin vefatıyla sarsıldı.

Türk halk müziğinin ünlü ismi Yavuz Bingöl bugün ailesinden gelen acı haberle yıkıldı.

Ünlü ismin uzun süredir kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Protest müzik alanında eserler vermiş olan şarkıcı, saz sanatçısı ve sinema oyuncusu.

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. BabasıKars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış 'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır. Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Yavuz Bingöl, babasının işi dolayısıyla öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürdü. Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor'da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu'nda okula devam etti. İstanbul Halkalı'da aynı sınıfın ikinci dönemini okudu. 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu'na geçti. 1975'te burayı bitirerek, Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ikinci sınıfta bırakarak ardından Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girdi. 14-15 yaşlarındayken anne babası boşandı. 1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara verdi. İzmir'in Gültepe semtindeki evine döndü. Evin geçimine katkıda bulunmak için; balık tutup ve denizden midye çıkarıp satmak, su satmak, sigara satmak, inşaatta çalışmak, fırında çalışmak gibi çeşitli işlerde çalıştı.



1983 yılında İzmir'de yaşadığı dönemlerde yeniden müziğe başladı. 1984 yılında askere gitti. 18 ay boyunca Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgili çalışarak kendisini geliştirme fırsatı buldu. 1986'da askerden döndü. Ve 1986 yılında evlendi, "Türkü Sinem"(d.1991) adında bir kızı oldu.

1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı'na gelen Huri Sapan, Hakkı Bulut,Belkıs Akkale, Hülya Süer, Bergen, İbrahim Tatlıses, Zekeriya Ünlü veMüslüm Eren gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti. Yavuz Bingöl, İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yıl protest müzik yaptı.

95 yılında Grup Umuda Ezgi'den ayrılarak kendi müziğini yaratmak üzere çalışmaya başladı ve "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü hazırladı. Albüm büyük ilgi gördü. "Baharım Sensin", "Gülen Az", "Sitemdir", "Unutulur Herşey" isimli albümleri bulunan Yavuz Bingöl 1998 yılında "Cumhuriyet", 1999 yılında da "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı filmlerde aldığı rollerle sinemaya da adımını attı. 2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun adlı filminde başrol oynadı.

Yavuz Bingöl, 2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Mesut Akusta veHilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.

İzmir'de Narlıdere'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu sokağa Yavuz Bingöl Sanat Sokağı adı verilmiştir.

Yavuz Bingöl, Ayvalık'a bağlı Küçükköy beldesinin Sarımsaklı mevkiindeki yazlığında yaşamaktadır.

Şimdiye kadar üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman'la 2014 yılı yazında yapacağını söylemiştir. 4 Ağustos 2015 tarihindeÖykü Gürman ile evlendi. 12 Nisan 2016 tarihinde boşandılar.

23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filmindeYavuz Bingöl, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar ile birlikte rol aldı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakutve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı. Canan Ergüder'de bu filmde bir rol almıştı.

Albümleri :

1992 - Gülü Verin

1995 - Sen Türkülerini Söyle (-Ada Müzik)

1997 - Baharım Sensin (-Ada Müzik)

1998 - Güle Naz-Gülen Az (Prestij Müzik)

1999 - Sitemdir (Prestij Müzik)

2000 - Üşüdüm Biraz (Sony Müzik)

2000 - Umuda Ezgi'ler (Ada Müzik)

(Nihat Aydın ile birlikte)

2002 - Belki Yine Gelirsin (Sony Columbia Müzik)

2004 - Unutulur Her Şey (Seyhan Müzik)

2005 - Biz (Seyhan Müzik)

2005 - The Best Of Yavuz Bingöl 2006 - Çekerim Turnam Sineye (Seyhan Müzik)

2007 - Örgütlemişler Baharı 2007 - Yare (Seyhan Müzik)

2010 - Kül (Seyhan Müzik)

2012 - Ateş (Seyhan Müzik)

Tiyatro:

2011 - Keşanlı Ali Destanı - Sadri Alışık Tiyatrosu - Yönetmen: Ahmet Mümtaz Taylan

2009 - 72. Koğuş - Sadri Alışık Tiyatrosu, Yönetmen: Kemal Başar

Filmleri :

2016 - Sevda Kuşun Kanadında (Zafer) (TV Dizisi)

2015 - Aşk Zamanı (Orhan) (TV Dizisi)

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Deniz)(sinema filmi)

2013 - Sev Beni (Süleyman)(sinema filmi)

2013 - Karagül (Fırat)(TV Dizisi)

2012 - Çanakkale Çocukları

2012 - Bulutların Ötesi

2012 - Mevsim Çiçek Açtı

2011 - İstanbul

2011 - Yangın Var

2011 - 72. Koğuş

2011 - Kurtuluş Son Durak

2010 - Ateşe Yürümek

2009 - Gecenin Kanatları

2008 - Üç Maymun

2007 - Beyaz Melek

2007 - Eşref Saati

2006 - Eve Dönüş

2005 - O Şimdi Mahkum

2005 - Yanık Koza

2004 - Ah Be İstanbul

2002 - Zerda

2002 - Bayanlar Baylar

2002 - O Şimdi Asker

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

1998 - Cumhuriyet