Yavuz Dizdar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1964

Yavuz Dizdar kaç yaşında : 55

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Meslek : Doktor

Yavuz Dizdar doğum yeri : İstanbul

YAVUZ DİZDAR BİYOGRAFİSİ



Onkoloji Doktoru.

Yavuz Dizdar, 1964 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1982 yılında İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra mecburi hizmet için Batman’da yaklaşık bir yıl görev yaptı. 1989-1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı.

Yavuz Dizdar, bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul ÜniversitesiOnkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktorası unvanını aldı. Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır.

Tıbbi çalışmalarına paralel olarak 1994 yılından bu yana Dünya Gazetesi’nde sağlık ekonomisi ve politikası konusunda yazılar yazmaktadır. İstanbul Üniversitesine ve üniversiter eğitime yönelik yazılarının yer aldığı Fakülte dergisi 2008 yılından beri yayın hayatındadır. Derginin bütün sayılarına www.fakultedergisi.com adresinden erişilebilir.

Bireysel çalışmalarının amacı bilimde yeni düşüncenin desteklenmesidir. Faaliyetlerinin bütünü “hakkaniyetli, bağımsız ve sürdürülebilir bir yaşam” başlığı altında özetlenebilir.

Onkoloji uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kanserin DNA ya da hücreyle değil bağ dokuyla alakalı olduğunu iddia ediyor. Kemoterapiye karşı çıkan Dr. Dizdar, hastalığın tedavisi için ev yapımı yoğurt yenmesini, paça çorbası içilmesini tavsiye ediyor.

Kitapları :

2014 - Yemezler!