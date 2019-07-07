Yavuz Örnek Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ ÖRNEK KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1958

Yavuz Örnek kaç yaşında : 61

Kilo & Boy :

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Meslek : Akademisyen

Yavuz Örnek doğum yeri : Petekli Köyü, İspir ilçesi, Erzurum

YAVUZ ÖRNEK BİYOGRAFİSİ



Yavuz Örnek, 1958 yılında Erzurum’un İspir ilçesinde doğmuştur. Tam adı Cihan Yavuz Örnek’dir. İlköğretim eğitimini İspir ilçesinde Petekli Köyü’nde tamamlamış ardından Ortaokul ve Lise eğitimine Kocaeli Gebze’de devam etmiştir. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünden 1977-1981 ders sezonunda mezun olmuştur.

Yavuz Örnek, 1983 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde asistan olarak görev almış ve aynı zamanda bitki hormonları üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1990 senesinde ise Amerika’ya gitmiş ve New York Syracuse Üniversitesi’nde ve Washington American Üniversitesinde Doktora çalışmalarını sürdürmüştür.

Yavuz Örnek, 2010 yılında Türkiye’ye dönüş yapmış ve İstanbul ÜniversitesiDeniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve gelmiştir. Günümüzde görevine devam eden Yavuz Örnek Yosun kimyası, ilaç sentezi, meteor organik kimyası üzerine teorik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirmiş ayrıca Tufan’ı ilk kez bilimsel olarak incelemeye başlamıştır. Özellikle Türkiye’de mutlaka üniversitelerde Yosun Araştırma Merkezlerinin açılması gerektiğini açıklamıştır.

Yavuz Örnek, evlidir ve 2 çocuğu vardır.

Yavuz Örnek, kimyacı olmakla birlikte bilimin pek çok dallarında fikir ve çalışmaları vardır. Yosun kimyası, ilaç sentezi, meteor organik kimyası üzerine teorik ve deneysel çalışmaları bulunmakla beraber ömründe her zaman su kaynakları üzerine çalışmalar yapmış, Tufan’ı dünyada ilk kez bilimsel açıdan incelemiştir.

2017 yılında Destanların Sultanı Tufan 46 Katlı Gemi isimli kitabında Nuh Tufanı ile ilgili yazıları ile gündeme gelen Yavuz Örnek o tarihteki Hz. Nuh’un gemisinin üst düzeyde bir teknolojiye sahip olduğunu hatta gemide kullanılan çeliğin günümüz şartlarında bile bulunmadığını iddia etmiştir. Geminin bugün dahi bilmediğimiz birçok teknolojik özelliğe sahip olduğunu bildirmiştir.

3 Ocak 2018 tarihinde TRT’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Programa Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek’in iddiaları damgasını vurdu. Örnek, Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söyledi. İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA gönderildiğini iddia etti.

Kitapları :

2017 - Destanların Sultanı Tufan 46 Katlı Gemi