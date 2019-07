Yavuz Seçkin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR?



Doğum tarihi : 02.Ocak.1969

Yavuz Seçkin kaç yaşında : 50



Burcu : Oğlak

Meslek : Komedyen

Yavuz Seçkin doğum yeri : İstanbul

YAVUZ SEÇKİN BİYOGRAFİSİ



Yavuz Seçkin, 2 ocak 1969 tarihinde İstanbul'da Doğmuştur. Şişli Motor Meslek Lisesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Gültepe'de bir dükkan işleten, ticaretle uğraşan bir esnaftı. Arkadaşlarının gaza getirmesi ile “İner misin Çıkarmısın” yarışmasına katılmış ve hayatı değişmiş.

1997 yılında , “İner misin Çıkarmısın” yetenek yarışmasına da katılarak birinci olmuştur. Bu sayede 28 yaşında taklit yeteneğini keşfetmiştir. " On Parmak On Marifet " isimli yarışmaya da katılan Yavuz Seçkin aynı yarışmada İsmail Baki Tuncer ile tanışıp birlikte radyo programı yapmaya başlamıştır.

2002 yılında "Yavuz'un Minibüsü" adlı programıyla Radyo Klas'ta yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı. Daha sonra Radyo Klas'tan ayrıldı ve Süper FM'de program yapmaya başladı. Televizyon skeçlerinde yer aldı.

Yavuz Seçkin, partneri İsmail Baki Tuncer ile birlikte Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Bülent Ersoy, Ahmet Çakar, Güneri Civaoğlu, Mehmet Ali Birand, Cemil İpekçi, Erman Toroğlu, Aziz Yıldırım, Hıncal Uluç, Fatih Terim gibi bir çok ünlünün taklitini başarı ile yapmıştır.

Atv’de oynayan "Avrupa Yakası" dizi filmde “Sertaç” rolü ile televizyon dünyasına adım attı. 2004 - 2009 yılları arasında Yavuz Seçkin,“Avrupa Yakası” adlı dizide Sertaç karakterini canlandırırken; oyuncu kadrosu her sezon değişse de Gülse Birsel, Gazanfer Özcan, Levent Üzümcü, Şenay Gürler, Hale Caneroğlu, Veysel Diker ve Yıldırım Öcek ilk altı sezonda yer alan oyunculardır.

Diziyi stand-up gösterileri, şov programları (Co-Medya) ve reklam filmleri takip etti.

Eylül 2008 yılında TV 8 kanalında medyatik ünlülerimizin tiplemelerinin yer aldığı, aralara da kendi halk tiplemelerimizin serpiştirildiği bir medya komedisi “Co-medya" adlı komedi programını yaptı.

Yavuz Seçkin’in ilk eşi olan Havva Tavukçu'dan, Oğuzhan (d.1993) ve Zeynep (d.1996) adında iki çocuğu var.

Yavuz Seçkin, ikinci evliliğini bale öğretmeni ve balerin Dicle Güler ile 12 haziran 2010 tarihinde yaptı. Asya Mila (d. 20 Ağustos 2012) adında bir kızı vardır.

2016 yılında senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği "Yıldızlar da Kayar: Das Borak" adlı sinema filminde Yavuz Seçkin başrolde oynarken diğer rollerde Larissa Gacemer, Serenay Aktaş, Ali Rıza Tanyeli, Veysel Diker, Altan Erkekli, Altan Gördüm ve Ümit Karan oynadı. Konuk oyuncu olarak Saba Tümer, Bülent Serttaş ve Mesut Yar da filmin kadrosuna dahil oldu.

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo:

2016 - Yıldızlar da Kayar: Das Borak (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2016 - Yıldızlar da Kayar: Das Borak (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2016 - Yıldızlar da Kayar: Das Borak (Das borak-Bekir) (Sinema Filmi)

2016 - Oldu mu Şimdi? (Yaşar)(Sinema Filmi)

2013 - Galip Derviş (Doktor Tarkan) (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2012 - İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012 - Oğlum Bak Git (Orhan) (Sinema Filmi)

2012 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2008 - Sevimli Dinazor Tatilde (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Comedya

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2006 - Sevimli Dinazor (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Anadol) (Sinema Filmi)

2004 - 2009 - Avrupa Yakası (Sertaç) (TV Dizisi)

2002 - Hastayım Doktor (TV Dizisi)

1999 - Yılan Hikayesi (Ercüment) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)