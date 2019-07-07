Yavuz Selim Demirağ Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ SELİM DEMİRAĞ KİMDİR?



Doğum tarihi : 15.Ocak.1958

Yavuz Selim Demirağ kaç yaşında : 61

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Yazar, Gazeteci

Yavuz Selim Demirağ doğum yeri : Kayseri

YAVUZ SELİM DEMİRAĞ BİYOGRAFİSİ



Yavuz Selim Demirağ, Yeniçağ gazetesi yazarı olarak görev yapmaktadır.

Yavuz Selim Demirağ, 15 Ocak 1958 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. Annesinin adı Yeter Demirdağ’dır. İlkokul ve ortaokulu ve liseyi Kayseri’de okudu. 1978yılında Kuleli Askeri lisesi'ne girdi. Bu okuldan mezun olduktan sonra Kara Harp Okulu'na girdi. 1985 yılında Kara Harp Okulu'ndan atıldı.

1985 yılından sonra okul yıllarında yaşadıkları ve çevre gözlemleri onu gazeteci olma yolunda ilham verdi. Daha sonra Gazeteci oldu. Pek çok konuda araştırma yaptı.

Yavuz Selim Demirağ, Yeniçağ gazetesi yazarı olarak görev yapmaktadır.

Yavuz Selim Demirağ, Emel Demirdağ ile evlidir. Çocukları vardır.

Yazar Yavuz Selim Demirağ, "İmamların Öcü - Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Cemaat Yapılanması" isimli kitabında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan da söz ediyor.

Kitapları :

2016 - İmamların Öcü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Cemaat Yapılanması

2012 - Digital Terör -TSK’ya İndirilen Balyoz

2011 - Teğmen Çelebi

2009 - Darbe ve İnfaz