Yavuz Semerci Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ SEMERCİ KİMDİR?



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Meslek : Gazeteci

Yavuz Semerci doğum yeri :

YAVUZ SEMERCİ BİYOGRAFİSİ



Yavuz Semerci, Aslen babası Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı bir köyündendir.

Babası Ahmet Semerci’dir. Kardeşi “Nefes” filminin yönetmeni Levent Semerci’dir. Babası Ahmet daha 3 yaşındayken “Dersim” katliamından tesadüfen kurtulanlar arasındadır, Afyon’da bir aileye evlatlık verilir. Askeri okula yazılır ve 30 yıl orduya hizmet eder. Babasının tayinleri dolayısıyla Muş, Edirne, Ankara gibi değişik yerlerde büyüdü.

1981 yılında üniversiteyi yarım bırakıp askere gitti, Malatya’da devre kaybı olarak yaptı.

Habertürk gazetesinde yazarlık, Vatan Gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Radyo Moda ve 22 Mart 2007 tarihinde Türkçe olarak yayın hayatına başlayan Türkiyenin ilk internet gazetesi Gazeteport’un sahibidir.