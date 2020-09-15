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Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi uzatıldı!

Çalışmalarını Kıbrıs açıklarında yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi uzatıldı!

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Yeni NAVTEX ilanını duyurdu..

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Seyhidda denizcilere bildiri numarası : 1156/20 Akdeniz 1. Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey isimli gemiler ile aşağıda belirtilen sondaj çalışmaları, 12 eki 20 saat 2059z'ya kadar uzatılmıştır.
34 06.13 k - 031 45.73 d
34 06.13 k - 031 57.80 d
33 56.18 k - 031 57.80 d
33 56.18 k - 031 45.73 d
çalışma gemilerinden açık geçilmesi.2. çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur."

NAVTEX NE DEMEK?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir.

Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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