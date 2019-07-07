Yavuz Turgul Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YAVUZ TURGUL KİMDİR?



Doğum tarihi : 05.Nisan.1946

Yavuz Turgul kaç yaşında : 73

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Yönetmen, Senarist, Prodüktör

Yavuz Turgul doğum yeri : İstanbul

YAVUZ TURGUL BİYOGRAFİSİ



Yönetmen, reklamcı, metin yazarı, senarist, prodüktör, süpervizör. Türk sinemasının yeniden doğuşu olarak nitelendirilen Eşkıya filmine imza atmış, filmlerinde Şener Şen’le çalışmış, uzun soluklu ortaklıklarının sonuçlarını ödüllerle almış olan Turgul, Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biridir. Türk televizyonculuk tarihinde çizgisi, kalitesi, hikayesiyle çok ayrı bir yerde duran İkinci Bahar dizisinin mimarıdır. Birçok filmde senarist olarak çalışmış olan Turgul, Avrupa’da ve Amerika’da ses getiren, Woody Harrelson’ın övgüyle söz ettiği Gönül Yarası(Lovelorn) isimli filmi izleyiciyle buluşturmuştur. Yavuz Turgulsineması bir ekol haline gelmiştir.

1946 yılında dünyaya geldi. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmesinin ardından gazetecilik yapmaya başlayan Turgul, uzun bir süre dönemin ünlü dergisi “Ses” için çalıştı. Ses dergisinin tarihindeki en genç yazı işleri müdürü Yavuz Turgul’du.

Turgul, dergiden ayrıldıktan sonra sinemaya duyduğu büyük ilgiyle Arzu Film'de senarist olarak çalışmaya başladı ve Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Sultan başta olmak üzere pek çok filme senarist olarak imza attı.

1980 yılında sinema sektöründe kriz yaşanmaya başlamıştı. Bu dönemde kariyerine reklamcı olarak devam etme kararı alan Turgul, reklam ajansı Manajans Thompson’da metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Reklamcılık ve sinemayı bir arada yürüten Turgul, ilk uzun metrajlı filmi için 1984’te kamera arkasına geçti: Fahriye Abla. Başrolde Müjde Ar’ın oynadığı film büyük başarı kazandı.

1987’de Şener Şen ve Uğur Yücel’li oyuncu kadrosu, senaryosu ve kurgusuyla dönemin en iyi filmleri arasına giren Muhsin Bey’i çekti.

Şener Şen’le başladığı uzun soluklu arkadaşlık ve iş ortaklığı ikilinin imza attığı filmlerde oldukça başarılı sonuçlar vermeye devam edecekti. Zira Turgul 1990’da Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni isimli filminde yine usta oyuncu Şener Şen’le birlikte çalıştı.

1992’de Gölge Oyunu’nu çektikten sonra, Türk sinemasının yeniden doğuşu olarak nitelendirilen, Türk filmlerine olan ilginin oldukça az olduğu 90’lı yılların kaderini değiştiren büyük çalışmasını izleyiciyle buluşturdu: Eşkıya. Senaryosu, oyunculukları, Erkan Oğur ve Aşkın Arsunan’ın yaptığı müzikleriyle Türk izleyicisinin uzun zamanlardan sonra gördüğü en iyi filmlerden birine imza atmış oldu. Eşkıya’nın oyuncu kadrosunda Şener Şen dışında Uğur Yücel, Özkan Uğur, Güven Hokna, Kamran Usluer, Ülkü Duru ve Turgul’un kendisi gibi reklamcı olan oğlu Kurtcebe Turgul ve Yeşim Salkım da yer alıyordu.

Reklâmcılık kariyerinde de sinemada olduğu kadar başarılı olan Turgul, 1993yılında Jeffi Medina’yla tanışmasının ardından Man Ajans Thompson’daki görevini bıraktı. Medina’yla birlikte Medina Turgul isimli reklâm ajansını kurdular.

1996 tarihli Eşkıya’dan sonra 1999’da TV için büyük bir proje hazırladı: İkinci Bahar. Türk televizyonculuk tarihinde o yıla kadar çekilen en iyi dizi olan İkinci Bahar, izleyicinin devam etmesi yönündeki tüm isteklerine rağmen, senaryo doğrultusunda planladıkları dönemde bitirildi. İkinci Bahar, TV için yapılan tüm işlerin ticari olduğu günümüzde, kalitesinden ödün vermeden, hikâyesine bağlı kalınan, oldukça önemli bir işti. Yavuz Turgul’un oğlu Kurtcebe Turgul’un Sulhi Dölek ve Murat Bıçak’la senaryosunu yazdığı dizide Şener Şen, Türkan Şoray, Tarık Papuççuoğlu, Nedim Saban, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar, Barış Dinçer, Güven Hokna, Özkan Uğur, Merve Er, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçay, Meral Okay, Cezmi Baskın ve Tan Sağtürk’ten oluşan zengin bir oyuncu kadrosu yer alıyordu. İkinci Bahar, oyunculuğa adımını ilk defa atan yeni oyuncular için de bir okul niteliği taşıdı.

Turgul, 2003 yılında yaratıcı yönetmenlik görevine ve aktif reklamcılık kariyerine nokta koydu.

Yavuz Turgul, 2006’da Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen’in başrollerini paylaştıkları Gönül Yarası(Lovelorn) filmini çekti. Film oldukça başarılı oldu, zira yabancı film oskarı adaylığı söz konusuydu. Ancak birçok festivalde büyük ilgiyle karşılandı ve ödüller aldı.

Turgul halen sinema çalışmalarına ve projeler geliştirmeye devam etmektedir.

Yavuz Turgul, 1979 yılında sinema oyuncusu Itır Esen ile evlendi. Uzun yıllar evli kaldı, 2006 yılında boşandı. Kızı Nisan Turgul (d.1982) ve Oğlu Ahmet Turgul (d.1986) adlarında iki çocuğu vardır.

Ödülleri :

2017 - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri- Sinema ödülü

2005 - Uluslararası Queens Film Festivali - En İyi Film (Gönül Yarası)

1997 - 19.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Senaryo (Eşkıya)

1997 - 19.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Film (Eşkıya)

1993 - 30. Antalya Film Şenliği - En İyi Senaryo (Gölge Oyunu)

1993 - 30. Antalya Film Şenliği - En İyi 2. Film (Gölge Oyunu)

1987 - 24. Antalya Film Şenliği - En İyi Film (Muhsin Bey)

1987 - 24. Antalya Film Şenliği - En İyi Senaryo (Muhsin Bey) /

1988 - İstanbul Film Festivali - Jüri Özel Ödülü (Muhsin Bey)

1986 - 23. Antalya Film Şenliği - En İyi Senaryo (Züğürt Ağa)

1982 - 19. Antalya Film Şenliği - En İyi Senaryo (Çiçek Abbas)

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2017 - Yol Ayrımı (Sinema Filmi)

2010 - Av Mevsimi (Sinema Filmi)

2004 - Gönül Yarası (Sinema Filmi)

1996 - Eşkıya (Sinema Filmi)

1992 - Gölge Oyunu (Sinema Filmi)

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Sinema Filmi)

1987 - Muhsin Bey (Sinema Filmi)

1984 - Fahriye Abla (Sinema Filmi)

Senaryo :

2017 - Yol Ayrımı (Sinema Filmi)

2010 - Av Mevsimi (Sinema Filmi)

2007 - Kabadayı (Sinema Filmi)

2004 - Gönül Yarası (Sinema Filmi)

1998 - İkinci Bahar (TV Dizisi)

1996 - Eşkıya (Sinema Filmi)

1993 - Süper Baba (TV Dizisi)

1992 - Gölge Oyunu (Sinema Filmi)

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Sinema Filmi)

1987 - Muhsin Bey (Sinema Filmi)

1985 - Züğürt Ağa (Sinema Filmi)

1984 - Fahriye Abla (Sinema Filmi)

1983 - Şekerpare (Sinema Filmi)

1983 - Aile Kadını (Sinema Filmi)

1982 - İffet (Sinema Filmi)

1982 - Çiçek Abbas (Sinema Filmi)

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle (Sinema Filmi)

1981 - Davaro (Sinema Filmi)

1980 - Banker Bilo (Sinema Filmi)

1979 - Erkek Güzeli Sefil Bilo (Sinema Filmi)

1978 - Sultan (Sinema Filmi)

1976 - Tosun Paşa (Sinema Filmi)

1973 - Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahraman(Sinema Filmi)

Yapımcı :

1996 - Eşkıya (Ortak Yapımcı) (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2008 - Yavuz Turgulun Dünyası (Kendisi) (Sinema Filmi)

1972 - Yalan Dünya (Fedai) (Sinema Filmi)

Eser :

1993 - Süper Baba (TV Dizisi)

Müzik :

1978 - Sultan (Sinema Filmi)

Yapım Ekibi :

1993 - Süper Baba (Genel Yönetmen) (TV Dizisi)