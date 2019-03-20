Yavuzeli ilçesinde Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif okutuldu Yavuzeli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla Yavuzeli İlçe Müftülüğü tarafından Haci Hasan Alaparmak Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

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