Yaya Dukuly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaya Dukuly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaya Dukuly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaya Dukuly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaya Dukuly 17 Ocak 2003 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avustralya,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaya Dukuly Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Yaya Dukuly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yaya Dukuly'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yaya Dukuly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaya Dukuly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaya Dukuly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaya Dukuly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2019 yılında Melbourne City

28 Ekim 2020 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2022 yılında Stade Reims B

Yaya Dukuly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaya Dukuly şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Yaya Dukuly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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