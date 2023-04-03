Yaya Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaya Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yaya Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yaya Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yaya Fofana 12 Haziran 2004 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mali uyrukludur.Gerçek adı da Yaya Kader Fofana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yaya Fofana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yaya Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yaya Fofana'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Yaya Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yaya Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yaya Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yaya Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında RC Lens B

Yaya Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yaya Fofana şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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